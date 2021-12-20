Офіційний курс на завтра, 31 березня

В останній день березня гривня значно зміцнить свої позиції як щодо долара, так і щодо євро.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 30 березня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2788,52 гривні (-0,0842 грн);
- 100 євро - 32,7233 гривні (-0,2428 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 10 копійок до 27,86 гривні за долар, курс в покупці - до 27,84 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 27 копійок, до 32,65 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2788,52 гривні (-0,0842 грн);
- 100 євро - 32,7233 гривні (-0,2428 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 10 копійок до 27,86 гривні за долар, курс в покупці - до 27,84 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 27 копійок, до 32,65 гривні за євро.
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