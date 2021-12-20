Офіційний курс на 3 грудня: долар продовжує зростати

06:40 03 грудень Київ, Україна

Гривня у п'ятницю, 3 грудня, різко подешевшає: щодо долара на 6 копійок та щодо євро на 9. Сьогоднішній курс долара вважається максимально високим, починаючи з середини липня.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму із середини липня. Вище курс був лише 15 липня – 27,30 гривні за долар. А євро виріс до максимуму за два місяці. Вище курс був лише 30 вересня – 30,98 гривні.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2729,33 гривні (+0,01637 грн);

– 100 євро – 3094,38 гривні (+0,0995 грн).

А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 7 копійок – до 27,27 гривні за долар, у купівлі опустився також на 7 копійок – 27,25 гривні за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок – 31,91 гривні за євро.