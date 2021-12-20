Офіційний курс на 3 грудня: долар продовжує зростати

Гривня у п'ятницю, 3 грудня, різко подешевшає: щодо долара на 6 копійок та щодо євро на 9. Сьогоднішній курс долара вважається максимально високим, починаючи з середини липня.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму із середини липня. Вище курс був лише 15 липня – 27,30 гривні за долар. А євро виріс до максимуму за два місяці. Вище курс був лише 30 вересня – 30,98 гривні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2729,33 гривні (+0,01637 грн);
– 100 євро – 3094,38 гривні (+0,0995 грн).
А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 7 копійок – до 27,27 гривні за долар, у купівлі опустився також на 7 копійок – 27,25 гривні за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок – 31,91 гривні за євро.
Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму із середини липня. Вище курс був лише 15 липня – 27,30 гривні за долар. А євро виріс до максимуму за два місяці. Вище курс був лише 30 вересня – 30,98 гривні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2729,33 гривні (+0,01637 грн);
– 100 євро – 3094,38 гривні (+0,0995 грн).
А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 7 копійок – до 27,27 гривні за долар, у купівлі опустився також на 7 копійок – 27,25 гривні за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок – 31,91 гривні за євро.
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