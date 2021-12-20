Офіційний курс: долар виріс на 4 копійки та дорівнює 27,21 гривні

06:39 01 грудень Київ, Україна

З настанням зими долар встановив нові рекорди зростання - він подорожчав ще на 4 копійки. Не залишився осторонь і євро – його ціна зросла одразу на 27 копійок.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2721,42 гривні (+0,0403 грн);



– 100 євро – 3092,21 гривні (+0,2740 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу опустився на 10 копійок – до 27,17 гривні за долар, у купівлі впав також на 10 копійок – 27,15 гривні за долар. Курс євро у продажу зріс на 21 копійку – 30,91 гривні за євро.