Офіційний курс: долар утримує свій максимум - сьогодні він 27,23

06:53 02 грудень Київ, Україна

Незважаючи на те, що долар за добу подорожчав лише на півтори копійки та дорівнює 27,23, ці показники залишаються максимально високими за останні п'ять місяців. На відміну від долара євро подешевшав на 8 копійок.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2722,96 гривні (+0,0154 грн);



– 100 євро – 3084,43 гривні (-0,0778 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу зріс на 17 копійок – до 27,41 гривні за долар, у купівлі піднявся також на 17 копійок – 27,32 гривні за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок – 31,03 гривні за євро.