Офіційні курси валют на 20 серпня: гривня починає дешевшати

06:28 20 серпня Киев, Украина

На сайті Національного банку України опубліковані встановлені на п'ятницю, 20 серпня, курси валют. Так, сьогодні офіційний курс гривні до долара практично не змінився, а ось щодо євро на 6 копійок знизився.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2665,04 гривні (+0,0049 грн);

- 100 євро - 3116,90 гривні (-0,0689 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 5 копійок, до 26,67 гривні за долар, курс в покупці - до 26,65 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку, до 31,20 гривні за євро.

Нагадаємо, напередодні гривня досягла максимальних показників за рік.

Нагадаємо, минулого тижня Нацбанк в три рази скоротив купівлю валюти. Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1263,10 млн доларів і продав 169,50 млн доларів.