Офіційні курси валют на 12 серпня: гривня почала падати

06:31 12 серпня Київ, Україна

Згідно з даними, опублікованими на сайті Національного банку України, вітчизняна гривня відійшла від свого річного максимуму. На четвер, 12 серпня, Нацбанк знизив курс гривні майже на 5 копійок щодо долара і на 5 копійок до євро.

Таким чином, офіційні курси долара і євро зросли після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2680,42 гривні (+0,0485 грн);

- 100 євро - 3141,05 гривні (+0,0488 грн).

А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 1 копійку - до 26,79 гривні за долар, в покупці впав також на 1 копійку - до 26,77 гривні за долар. Курс євро в продажу підріс на 4 копійки - до 31,44 гривні за євро.

Раніше в середу НБУ вперше в цьому році визнав банк неплатоспроможним. Регулятор відніс до цієї категорії банк Земельний капітал в зв'язку з порушенням ним нормативів ліквідності.