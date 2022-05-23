НБУ опублікував офіційні курси валют на 18 серпня

Національний банк України опублікував на своєму сайті затверджені на середу, 18 серпня, курси валют. Після спроби зміцнити національну валюту напередодні, НБУ на завтра навпаки, послабив курс гривні на 2 копійки щодо долара і євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2667,52 гривні (+0,0295 грн);
- 100 євро - 3138,20 гривні (+0,0187 грн).
Тим часом на міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 6 копійок, до 26,69 гривні за долар, курс в покупці - до 26,67 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок, до 31,32 гривні за євро.
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