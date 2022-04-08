НБУ оприлюднив курс на 12 липня: долар подорожчає на 4 копійки

20:06 09 липня Київ, Україна

У понеділок, 12 липня, іноземна валюта подорожчає, долар щодо гривні виросте на 4 копійки.

Про це свідчать дані на сайті НБУ в п'ятницю, 9 липня.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2732,34 гривні (+0,0372 грн);



- 100 євро - 3249,56 гривні (+0,0865 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу не змінився і склав 27,33 гривні, в покупці - 27,30 гривні. Курс євро в продажу піднявся всього на дві копійки - до 32,42 гривні за євро.