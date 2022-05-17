НБУ не бачить великої різниці між офіційним та ринковим курсом валют

15:04 17 травня Київ, Україна

Національний банк України має намір розглянути питання про скасування фіксованого курсу валют, запровадженого на час військового стану, та повернення до плаваючого курсу. Про це в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun розповів голова центробанку Кирило Шевченко.

"Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок", – сказав він.

За його словами, на цей момент відхилення ринкового курсу від офіційного, зафіксованого на початку війни, "малесеньке".

Нагадаємо, що офіційний курс долара залишиться на рівні 29,25 гривні до завершення війни з росією.

У НБУ попередили, що тривала фіксація обмінного курсу валют може призвести до накопичення макроекономічних дисбалансів.