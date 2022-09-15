НБУ: курс валют на 25.10.2021

Національний банк України оновив курси валют на 25 жовтня 2021 року.
Курс валют на 25.10.2021: долар "застиг" на місці
- 100 доларів США - 2629 грн (26,29 за долар, 0 коп.);
- 100 євро - 3057 грн (30,57 за євро, 0 коп.);
- 100 російських рублів - 37,3 грн (3,73 за 10 рублів, 0 коп.);
- 100 польських злотих - 665 грн (6,65 за злотий, 0 коп.).
Позиція української гривні на 25.10.2021 на ринку валют нестабільна.
Повна інформація знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті НБУ.
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