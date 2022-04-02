Нацвалюта зміцнила позиції: курс валют на 6 липня

Згідно з даними Нацбанку України, на ранок 6 липня гривня зміцнилася щодо долара на 12 копійок, і на 3 копійки щодо євро.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в понеділок, 5 липня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2729,04 гривні (-0,1217 грн);
- 100 євро - 3237,32 гривні (-0,0375 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 9 копійок - до 27,32 гривні, в покупці - до 27,30 гривні. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок - до 32,40 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2729,04 гривні (-0,1217 грн);
- 100 євро - 3237,32 гривні (-0,0375 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 9 копійок - до 27,32 гривні, в покупці - до 27,30 гривні. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок - до 32,40 гривні за євро.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі