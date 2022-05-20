Національний банк України затвердив курси валют на 17 серпня

06:34 17 серпня Київ, Україна

Національний банк України продовжує зміцнювати курс гривні. Так, на 17 серпня він підняв офіційний курс національної валюти до американського долара на 4 копійки, а до євро - на 3 копійки. Про це свідчать опубліковані на сайті НБУ дані.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2664,57 гривні (-0,0474 грн);

- 100 євро - 3136,33 гривні (-0,0345 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 9 копійок, до 26,75 гривні за долар, курс в покупці - до 26,73 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 13 копійок, до 31,50 гривні за євро.

Нагадаємо, минулого тижня Нацбанк в три рази скоротив купівлю валюти. Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1263,10 млн доларів і продав 169,50 млн доларів.