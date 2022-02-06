Нацбанк знизив вартість євро і долара

Гривня зміцнила свої позиції щодо долара і щодо євро, долар подешевшав на міжбанківському валютному ринку.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму більш ніж за вісім місяців. Нижче курс був лише 31 серпня 2020 року - 27,47 гривні за долар. У свою чергу євро трохи ослаб після зростання в минулу п'ятницю.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2755,50 гривні (-0,0592 грн);
- 100 євро - 3344,49 гривні (-0,0332 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 1 копійку - 27,54 гривні. Курс в покупці впав також на 1 копійку - до 27,52 гривні за долар. Євро в продажу підріс на 1 копійку - 33,45 гривні за євро.
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