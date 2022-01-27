Нацбанк озвучив курси на 12 травня

Національна валюта зміцнилася щодо долара на 8 копійок, також долар впав і на міжбанківському валютному ринку.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 11 травня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2767,44 гривні (-0,0897 грн);
- 100 євро - 3367,28 гривні (+0,1824 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 15 копійок, до 27,61 гривні за долар, курс в покупці - до 27,59 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок, до 33,60 гривні за євро.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 11 травня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2767,44 гривні (-0,0897 грн);
- 100 євро - 3367,28 гривні (+0,1824 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 15 копійок, до 27,61 гривні за долар, курс в покупці - до 27,59 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок, до 33,60 гривні за євро.
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