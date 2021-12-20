Нацбанк оголосив курси валют на завтра, 19 березня

20:29 18 березень Київ, Україна

Згідно з оприлюдненим на завтра, 19 березня, офіційним курсом Нацбанку, гривня стабілізувала свої позиції. Долар як і раніше дорівнює 27,68 грн.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2768,28 гривні (-0,015 грн);



- 100 євро - 3297,85 гривні (-0,0068 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,71 гривні за долар, курс в покупці - до 27,68 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 33,01 гривні за євро.