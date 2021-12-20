Нацбанк оприлюднив курси валют на понеділок, 15 березня

19:04 12 березень Київ, Україна

На початку наступного тижня гривня щодо євро і долара незначно зміцнить свій статус.

Про це свідчать дані на сайті НБУ в п'ятницю, 12 березня.



Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні. А курс євро залишився на рівні вище 33 гривень.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2773,05 гривні (-0,0181 грн);



- 100 євро - 3308,39 гривні (-0,0909 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара впав на 2 копійки - 27,73 гривні за долар у продажу. Курс в покупці знизився також на 2 копійки - до 27,71 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 4 копійки - 33,08 гривні за євро.