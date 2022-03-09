Нацбанк оприлюднив курси валют на 10 червня

18:59 09 червень Київ, Україна

Завтра долар і євро впадуть в ціні на 8 копійок, на міжбанківському ринку євро почав трохи зростати.

Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 9 червня.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2709,06 гривні (-0,0858 грн);



- 100 євро - 3302,48 гривні (-0,0856 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 2 копійки, до 27,10 гривні за долар, курс в покупці - до 27,08 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 5 копійок, до 33,09 гривні за євро.