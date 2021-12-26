Нацбанк оприлюднив курси валют на 19 квітня

20:10 16 квітень Київ, Україна

Згідно з офіційним курсом НБУ , в понеділок, 19 квітня, євро подорожчає на 6 копійок, долар всього на 1.

Про це свідчать дані на сайті НБУ в п'ятницю, 16 квітня.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2797,83 гривні (+0,0191 грн);



- 100 євро - 3352,50 гривні (+0,0634 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,00 гривень за долар, курс в покупці - 27,98 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку, до 33,53 гривні за євро.



Протягом тижня 12-16 квітня Нацбанк не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.



Таким чином, НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій, незважаючи на зростання курсу долара на міжбанку. Протягом останнього тижня курс на міжбанку кілька разів піднімався вище 28 гривень, а 13 квітня досяг рівня 28,07-28,09 гривні за долар.