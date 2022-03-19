Нацбанк оприлюднив курси валют на 22 червня: долар продовжує рости

Після церковних свят, 22 червня, значно зміцниться гривня щодо євро: вона подорожчає на 15 копійок, а от щодо долара впаде на 2 копійки.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік. У свою чергу курс євро оновив мінімум з серпня минулого року. Нижче курс був лише 27 серпня 2020 року - 32,2812 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2719,35 гривні (+0,0223 грн);
- 100 євро - 3228,82 гривні (-0,1542 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 7 копійок - до 27,30 гривні за долар. Курс в покупці піднявся також на 7 копійок - до 27,28 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 9 копійок - до 32,40 гривні за євро.
Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік. У свою чергу курс євро оновив мінімум з серпня минулого року. Нижче курс був лише 27 серпня 2020 року - 32,2812 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2719,35 гривні (+0,0223 грн);
- 100 євро - 3228,82 гривні (-0,1542 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 7 копійок - до 27,30 гривні за долар. Курс в покупці піднявся також на 7 копійок - до 27,28 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 9 копійок - до 32,40 гривні за євро.
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