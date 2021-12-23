Нацбанк оприлюднив курси на завтра, 15 квітня

19:44 14 квітень Київ, Україна

Долар покинув позначку 28 грн, впавши в ціні на 3 копійки, на міжбанківському ринку долар також упав у ціні, але вже на 18 копійок.

Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 14 квітня.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2797,65 гривні (-0,0391 грн);



- 100 євро - 3347,53 гривні (+0,1535 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 18 копійок, до 27,91 гривні за долар, курс в покупці - 27,89 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок, до 33,37 гривні за євро.