Нацбанк оприлюднив курси на завтра, 15 квітня

Долар покинув позначку 28 грн, впавши в ціні на 3 копійки, на міжбанківському ринку долар також упав у ціні, але вже на 18 копійок.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 14 квітня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2797,65 гривні (-0,0391 грн);
- 100 євро - 3347,53 гривні (+0,1535 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 18 копійок, до 27,91 гривні за долар, курс в покупці - 27,89 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок, до 33,37 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2797,65 гривні (-0,0391 грн);
- 100 євро - 3347,53 гривні (+0,1535 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 18 копійок, до 27,91 гривні за долар, курс в покупці - 27,89 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок, до 33,37 гривні за євро.
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