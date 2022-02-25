Нацбанк оприлюднив курси на завтра

19:00 27 травень Київ, Україна

Завтра, 28 травня, гривня стабілізує своє становище щодо долара на 2 копійки і щодо євро на 10.

Про це свідчать дані на сайті НБУ в четвер, 27 травня.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2752,60 гривні (-0,0201 грн);



- 100 євро - 3356,93 гривні (-0,1072 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 4 копійки, до 27,52 гривні за долар, курс в покупці - до 27,50 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок, до 33,56 гривні за євро.