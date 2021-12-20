Нацбанк оприлюднив курси на 2 квітня: долар залишився без змін

Долар 2 квітня залишиться непохитним, а от євро подорожчає на 7 копійок.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у четвер, 1 квітня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2783,24 гривні (+0,0098 грн);
- 100 євро - 32,7003 гривні (+0,0713 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 1 копійку, до 27,87 гривні за долар, курс в покупці - до 27,85 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 7 копійок, до 32,76 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2783,24 гривні (+0,0098 грн);
- 100 євро - 32,7003 гривні (+0,0713 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 1 копійку, до 27,87 гривні за долар, курс в покупці - до 27,85 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 7 копійок, до 32,76 гривні за євро.
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