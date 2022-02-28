Нацбанк оприлюднив курс на 2 червня: гривня зміцнюється

06:32 02 червень Київ, Україна

Гривня продовжує своє стабілізаційне зростання щодо долара, 2 червня вона зміцнилася на 3 копійки.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.



Таким чином, офіційний курс долара падає четвертий день поспіль. У свою чергу курс євро зміцнюється другий день.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2743,81 гривні (-0,0293 грн);



- 100 євро - 3353,35 гривні (+0,0219 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 4 копійки - 27,44 гривні. Курс в покупці просів також на 4 копійки - до 27,42 гривні за долар. Євро в продажу піднявся на 5 копійок - 33,58 гривні за євро.