Нацбанк оприлюднив курс на 2 червня: гривня зміцнюється

Гривня продовжує своє стабілізаційне зростання щодо долара, 2 червня вона зміцнилася на 3 копійки.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс долара падає четвертий день поспіль. У свою чергу курс євро зміцнюється другий день.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2743,81 гривні (-0,0293 грн);
- 100 євро - 3353,35 гривні (+0,0219 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 4 копійки - 27,44 гривні. Курс в покупці просів також на 4 копійки - до 27,42 гривні за долар. Євро в продажу піднявся на 5 копійок - 33,58 гривні за євро.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі