На ранок 12 травня долар дорівнює 27,67 грн

06:57 12 травень Київ, Україна

Згідно з офіційним курсом Нацбанку, гривня зміцниться тільки щодо долара, щодо євро вона втратить 18 копійок.

Офіційні курси валют Нацбанку на 12 травня:

Долар США - 27,67 грн (мінус 9 коп.).
Євро - 33,67 грн (плюс 18 коп.).

Курси валют в банках і обмінниках 11 травня:

Долар США - 27,60/27,80 грн.
Євро - 33,30/33,70 грн.