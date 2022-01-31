На ранок 12 травня долар дорівнює 27,67 грн

06:57 12 травень Київ, Україна

Згідно з офіційним курсом Нацбанку, гривня зміцниться тільки щодо долара, щодо євро вона втратить 18 копійок.



Офіційні курси валют Нацбанку на 12 травня:



Долар США - 27,67 грн (мінус 9 коп.).

Євро - 33,67 грн (плюс 18 коп.).



Курси валют в банках і обмінниках 11 травня:



Долар США - 27,60/27,80 грн.

Євро - 33,30/33,70 грн.