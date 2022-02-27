На 1 червня Нацбанк оцінив долар в 27,47 грн

У перший літній день євро продовжує своє падіння, сьогодні він подешевшав на 13 копійок, долар впав в ціні на 3 копійки.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2746,74 гривні (-0,0330 грн);
- 100 євро - 3351,16 гривні (+0,1220 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 3 копійки - 27,48 гривні. Курс в покупці знизився також на 3 копійки - до 27,46 гривні за долар. Євро в продажу виріс на 7 копійок - 33,53 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2746,74 гривні (-0,0330 грн);
- 100 євро - 3351,16 гривні (+0,1220 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 3 копійки - 27,48 гривні. Курс в покупці знизився також на 3 копійки - до 27,46 гривні за долар. Євро в продажу виріс на 7 копійок - 33,53 гривні за євро.
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