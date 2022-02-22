Міжбанк відкрився зниженням: курс валют на 26 травня

11:54 26 травень Київ, Україна

До відкриття міжбанку валюти просіли: долар втратив 1 копійку на купівлі і продажу, євро просів на 2 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,4850-27,5050 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,6636-33,6853. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3747-0,3751.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38-27,57 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,70 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,45-27,55 гривні, євро - 33,33-33,59 гривні.