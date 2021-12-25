Міжбанк, готівковий і «чорний» ринки: курс в п'ятницю, 16 квітня

12:38 16 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанку євро втратив 3 копійки в покупці і 2 копійки в продажу, долар виріс на 1 копійку на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,9800-28,0000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5060-33,5272. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3664-0,3668.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,85-28,05 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,91-28,00 гривні, євро - 33,25-33,42 гривні.