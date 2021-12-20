Міжбанк, готівковий і «чорний» ринки: курс в п'ятницю, 12 березня

12:40 12 березень Київ, Україна

До відкриття міжбанківського валютного ринку євро не змінив свої позиції, долар втратив 1 копійку на купівлі і 2 копійки на продажу.
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Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7300-27,7500 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,1068-33,1279. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3768-0,3773.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,65-27,85 гривні. Євро купують по 32,90 гривні, продають по 33,30 гривні.

За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,75-27,84 гривні, євро - 33,05-33,30 гривні.