Міжбанк: курс валют в Україні на 5 серпня

13:03 05 серпня Київ, Україна

До відкриття міжбанку валюти знову продемонстрували зниження, так, долар просів на 3 копійки на купівлі і на продажу, євро впав на 17 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,9500-26,9700 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,0516-32,0727. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3698-0,3702.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85-27,05 гривні. Євро купують по 31,70 гривні, продають по 32,05 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,90-27,05 гривні, євро - 31,63-31,85 гривні.