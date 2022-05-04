Міжбанк: курс валют в Україні на 3 серпня

11:46 03 серпня Київ, Україна

Міжбанк відкрився падінням обох валют: долар просів на 1 копійку на купівлі і на продажу, євро втратив 4 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,8500-26,8700 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,9004-31,9215. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3685-0,3689.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,78-26,98 гривні. Євро купують по 31,70 гривні, продають по 32,00 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,90-27,00 гривень, євро - 31,65-31,90 гривні.