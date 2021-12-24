Міжбанк: курс валют на вечорі 24 грудня

21:27 24 грудень Київ, Україна

Міжбанківський валютний ринок закрився спадом долара та невеликим підйомом євро: долар додав 1 копійку на купівлі та продажу, євро втратив 2 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, 23 грудня торги завершилися в діапазоні 27,2100-27,2300 грн/$, торги з євро завершилися в діапазоні 30,7690-30,7916 грн/євро, торги з рубля - 0,3700-0,3706 грн/руб .



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,12-27,32 грн. Євро купують за 30,60 грн, продають по 30,94 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,16-27,25 грн, а євро по 30,62-30,75 грн.