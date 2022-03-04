Міжбанк: курс валют на вечір п'ятниці

18:21 04 червень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку долар просів на 8 копійок на купівлі і продажу, євро виріс на 8 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3200-27,3400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,0927-33,1142 грн/євро, торги по рублю - 0,3728-0,3732 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20-27,38 гривні. Євро купують по 32,90 гривні, продають по 33,30 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,19-27,30 гривні, євро - 32,83-33,10 гривні.