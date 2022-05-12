Міжбанк: курс валют на вечір 9 серпня

19:34 09 серпня Київ, Україна

Закриття міжбанку ознаменувалося падінням валют: долар втратив 5 копійок на обох операціях, євро просів на 4 копійки на купівлі і на 5 копійок на продажу.

6 серпня торги завершилися в діапазоні 26,8050-26,8250 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,5575-31,5810 грн/євро, торги по рублю - 0,3653-0,3657 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,75-26,95 гривні. Євро купують по 31,40 гривні, продають по 31,80 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,85-26,95 гривні, євро - 31,38-31,63 гривні.