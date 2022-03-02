Міжбанк: курс валют на вечір 3 червня

18:52 03 червень Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти продовжили своє падіння: долар втратив по 1 копійці на купівлі і продажу, євро просів на 13 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3050-27,3250 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2766-33,3009 грн/євро, торги по рублю - 0,3730-0,3734 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,25-27,42 гривні. Євро купують по 33,12 гривні, продають по 33,45 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,26-27,36 гривні, євро - 33,00-33,30 гривні.