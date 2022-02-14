Міжбанк: курс валют на вечір 20 травня

20:53 20 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти почали зростання: долар додав 2 копійки на купівлі і на продажу, євро виріс на 8 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4550-27,4750 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4539-33,4755 грн/євро, торги по рублю - 0,3720-0,3724 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35-27,55 гривні. Євро купують по 33,25 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,51-27,60 гривні, євро - 33,25-33,50 гривні.