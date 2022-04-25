Міжбанк: курс валют на вечір 27 липня

19:17 27 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку долар просів на 6 копійок на купівлі і на продажу, євро виріс на 1 копійку в покупці і залишився на колишній позиції в продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9300-26,9500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,7370-31,7605 грн/євро, торги по рублю - 0,3646-0,3650 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,86-27,05 гривні. Євро купують по 31,60 гривні, продають по 31,95 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,91-27,03 гривні, євро - 31,60-31,85 гривні.