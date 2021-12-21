Міжбанк: курс валют на вечір 21 грудня

18:46 21 грудень Київ, Україна

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися падінням обох валют: долар втратив 9 копійок на купівлі та продажу, євро просів на 14 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, 20 грудня торги завершилися в діапазоні 27,2800-27,3000 грн/$, торги з євро завершилися в діапазоні 30,8236-30,8435 грн/євро, торги з рубля - 0,3673-0,3680 грн/руб .



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15-27,33 грн. Євро купують за 30,50 грн, продають по 30,85 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,15-27,23 грн, а євро по 30,55-30,68 грн.