Міжбанк: курс валют на вечір 1 червня

19:16 01 червень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку долар втратив 1 копійку на купівлі і на продажу, євро виріс на 1 копійку на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4350-27,4550 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5557-33,5774 грн/євро, торги по рублю - 0,3749-0,3753 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35-27,55 гривні. Євро купують по 33,25 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,40-27,47 гривні, євро - 33,25-33,47 гривні.