Міжбанк: курс валют на вечір 10 січня

19:47 10 січень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар додав 2 коп. на купівлі та продажу, євро просів на 7 коп. у покупці та на 6 коп.. у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40-27,61 грн. Євро купують за 30,85 грн, продають по 31,20 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,48-27,57 грн, а євро по 30,90-31,05 грн.



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