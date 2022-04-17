Міжбанк: курс валют на вечір 19 липня

18:58 19 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку долар просів, євро, навпаки, покращив свої позиції: долар впав на 2 копійки в покупці і 3 копійки в продажу, євро виріс на 7 копійок в покупці і 6 копійок в продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2200-27,2500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,0824-32,1150 грн/євро, торги по рублю - 0,3658-0,3664 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,12-27,28 гривні. Євро купують по 31,92 гривні, продають по 32,25 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,15-27,25 гривні, євро - 31,92-32,15 гривні.