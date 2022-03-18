Міжбанк: курс валют на вечір 17 червня

18:14 17 червня Київ, Україна

До закриття міжбанку долар продовжив зростання, додавши 8 копійок на купівлі і на продажу, євро ж навпаки просів на 6 копійок на купівлі і на 5 копійок на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1300-27,1500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,5207-32,5419 грн/євро, торги по рублю - 0,3736-0,3740 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00-27,19 гривні. Євро купують по 32,40 гривні, продають по 32,80 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,08-27,21 гривні, євро - 32,40-32,65 гривні.