Міжбанк: курс валют на вечір 16 липня

19:12 16 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку євро втратив 1 копійку на купівлі і на продажу, долар просів на 3 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2600-27,2800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,1504-32,1740 грн/євро, торги по рублю - 0,3670-0,3675 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15-27,31 гривні. Євро купують по 32,00 гривні, продають по 32,35 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,20-27,33 гривні, євро - 32,05-32,25 гривні.