Міжбанк: курс валют на вечір 14 червня

19:25 14 червня Київ, Україна

Валюти продовжили падіння, до закриття міжбанку долар просів на 10 копійок на купівлі і на продажу, євро втратив 7 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0100-27,0300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,6929-32,7144 грн/євро, торги по рублю - 0,3743-0,3749 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,94-27,12 гривні. Євро купують по 32,55 гривні, продають по 32,95 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,00-27,04 гривні, євро - 32,61-32,76 гривні.