Міжбанк: курс валют на вечір 14 липня

18:13 14 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку долар залишився на колишніх позиціях, євро виріс на 7 копійок в покупці і на 8 копійок в продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3050-27,3250 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,1953-32,2161 грн/євро, торги по рублю - 0,3677-0,3682 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20-27,35 гривні. Євро купують по 32,05 гривні, продають по 32,40 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,22-27,30 гривні, євро - 32,00-32,27 гривні.