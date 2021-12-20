Міжбанк: курс валют на вечір 13 грудня

20:52 13 грудень Київ, Україна

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися невеликим підйомом валют: долар додав 5 копійок на купівлі та продажу, євро виріс на 6 копійок на обох операціях.



До закриття міжбанку долар виріс на 5 копійок на купівлі та у продажу, а євро виріс у купівлі та у продажу на 6 копійок.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85-27,05 грн. Євро купують по 30,21 грн, продають по 30,55 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,92-27,00 грн, а євро по 30,25-30,40 грн.