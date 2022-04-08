Міжбанк: курс валют на 8 липня

11:29 08 липня Київ, Україна

До відкриття міжбанку валюти пішли вниз: євро втратив 4 копійки на купівлі і на продажу, долар просів на 2 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2500-27,2700 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,1659-32,1895. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3660-0,3664.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15-27,35 гривні. Євро купують по 32,00 гривні, продають по 32,37 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,16-27,26 гривні, євро - 32,02-32,30 гривні.