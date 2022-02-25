Міжбанк: курс валют на 28 травня

11:22 28 травень Київ, Україна

До відкриття міжбанку долар незначно виріс, набравши 1 копійку на купівлі і на продажу, євро, навпаки, втратив 3 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,5000-27,5200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5417-33,5661. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3743-0,3748.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40-27,60 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,65 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,45-27,53 гривні, євро - 33,31-33,58 гривні.