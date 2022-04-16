Міжбанк: курс валют на 21 липня

12:16 21 липня Київ, Україна

До відкриття міжбанку євро просів на 1 копійку на купівлі і на 2 копійки на продажу, долар додав 1 копійку на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2000-27,2200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,0089-32,0324. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3648-0,3652.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10-27,27 гривні. Євро купують по 31,85 гривні, продають по 32,20 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,15-27,25 гривні, євро - 31,88-32,13 гривні.