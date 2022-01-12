Міжбанк: курс валют на 12 січня 2022 року

19:48 12 січень Київ, Україна

Міжбанк, як і вчора, закрився зростанням обох валют: долар додав 8 копійок на купівлі та продажу, євро 25 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, 11 січня торги завершилися в діапазоні 27,6100-27,6300 грн/$, торги з євро завершилися в діапазоні 31,2710-31,2909 грн/євро, торги з рубля - 0,3684-0,3688 грн/руб .



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,55-27,78 грн. Євро купують за 31,10 грн, продають по 31,50 грн.