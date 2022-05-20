Міжбанк: курс на вечір 16 серпня

20:17 16 серпня Київ, Україна

До закриття торгів на міжбанку долар виріс на 8 копійок на купівлі і продажу, євро додав 7 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, 13 серпня торги завершилися в діапазоні 26,6450-26,6650 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,3505-31,3713 грн/євро, торги по рублю - 0,3629-0,3633 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60-26,80 гривні. Євро купують по 31,23 гривні, продають по 31,55 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,70-26,85 гривні, євро - 31,20-31,45 гривні.